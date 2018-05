"Sestri come Montmartre": la mostra d'arte a cielo aperto

Venerdì 18 e sabato 19 maggio 2018 - dalle 8,30 alle 19,30 - torna "Sestri come Montmartre" per la 21esima edizione: si tratta di un'esposizione di pittori e artisti che, ormai da tanti anni, trasforma il borgo pedonale e commerciale di Sestri Ponente in una grande mostra di quadri e creazioni artistiche a cielo aperto.

Le strade coinvolte sono via Sestri, piazza dei Micone, piazza Tazzoli, piazza Albertina e via Donizetti.

In occasione delle due giornate, molti negozi rimarranno aperti con orario continuato.

In caso di pioggia, la manifestazione verrà posticipata a venerdì 25 e sabato 26 maggio.

