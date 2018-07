La Notte delle Stelle a Punta Manara

Scienza e fede vanno a braccetto nella notte di San Lorenzo, ma in verità le Perseidi sono molto più nitide in cielo nelle notti successive. Ecco perché l’11 agosto, dopo aver osservato il tramonto sulla bellissima Baia del Silenzio, l'escursione notturna di Trekking in Liguria proseguirà alla volta del punto panoramico di Punta Manara, un angolo privilegiato per alzare lo sguardo al cielo, assistere allo spettacolo e contare le stelle cadenti.

Sulla via del ritorno sarà il buio della notte e regalare uno spettacolo surreale. Ma non è finita qui: l'ultima sorpresa è costituita dalle luci della Baia del Silenzio, dove le case colorate fanno da cornice all’esile lingua di sabbia.

Una volta terminata l’escursione guidata non resta che accarezzare il bagnasciuga, rigenerare i piedi e, perché no, per fare il “bagno di mezzanotte”. Un trekking notturno all’insegna della magia pura.

Il ritrovo è a Sestri Levante, alla rotonda tra l'Aurelia, via Nazionale, corso Colombo e viale XX Settembre alle 18. Tempo di percorrenza: 3 ore circa.

L'escursione è assistita, guidata e illustrata da guide AIGAE professioniste.

Iscrizione obbligatoria entro le 22 del 10 agosto, scrivendo a escursionismoliguria@gmail.com specificando nome, cognome, data di nascita e numero di telefono.