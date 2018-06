Sestri Levante, tre mercatini per un weekend

Tris di mercatini per Sestri Levante nel weekend.

Sabato 30 giugno in via Asilo Maria Teresa c'è "Non solo olio", mecatino dei prodotti tipici locali, con profumi, sapori, colori della riviera tra confetture, olio, salumi, vini, formaggi, miele, dolci e funghi.

Sabato e domenica 1 luglio, dalle 16 alla mezzanotte in piazza Francesco Bo, arriva "Le mani come strumenti", a cura dell'associazione della Creatività di Sestri Levante: si tratta di una mostra mercato con artigianato di qualità.

Sempre sabato e domenica, "Semplicemente creativi" in via Asilo Maria Teresa e piazza Francesco Bo, che propone banchi di opere costruite con proprio ingegno, a cura dell'associazione Semplicemente Creativi.