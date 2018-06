Serena Garitta presenta alla Feltrinelli il suo libro "Ti meriti una vestita di marrone"

Martedì 19 giugno alle ore 18 Serena Garitta incontra il pubblico alla Feltrinelli di Genova e presenta il suo libro "Ti meriti una vestita di marrone"; insieme a lei, l'autore comico Matteo Monforte.

La trama del libro: Giulia ha 32 anni e ha un passato sentimentale "ingombrante". La vittoria di un reality, che l'ha incoronata "fidanzatina d'Italia", le si è rivoltatata contro. Quando il fidanzato con sui conviveva da anni la lascia per un'altra, si interroga sui motivi di una lunga serie di fallimenti. In cerca di risposte, Giulia ripercorre tutta la sua rocambolesca vita sentimentale, con la dote che le consente di superare "quasi" indenne quello che può sembrare un percordo di guerra: l'autoironia. Un continuo flash back dai tempi degli sms all'era del social network in cui intervengono tre nuovi personaggi: un impiegato, un ortopedico e un maestro di tennis. Sarà uno di loro a farla ricredere sulla possibilità che, come nelle favole e nei reality, anche nella vita ci sia spazio per il lieto fine?