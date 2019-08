Serate gastronomiche di Ternano di Valbrevenna

Cibo e musica, una doppietta intramontabile per la sagra di Ternano di Valbrevenna che torna anche nel 2019, dal 16 al 18 agosto.

Si inizia tutte le sere alle 19 con l'apertura degli stand gastronomici (il menu propone piatti casalinghi come ravioli, trippe, pasta e fagioli, carne alla brace, verdure al forno, patatine fritte, crostate, creme caramel e altro) e poi alle 21 via alle danze, con le orchestre che arriveranno per l'occasione.

Venerdì 16 agosto per la precisione è la serata dell'orchestra Macho, sabato 17 dell'orchestra Valentina Valenti, e domenica 18 agosto orchestra Mary Maffeis di Radio Zeta.

Ingresso libero.