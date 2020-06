Serate sinfoniche al Porto Antico: da Antonella Ruggiero ai brani riarrangiati dei Queen

Eleganza sarà la parola d’ordine per le tre serate sinfoniche in programma per Porto Antico EstateSpettacolo 2020 e realizzate dalle realtà più conosciute sul territorio genovese.

Ritorna il Coro del Teatro Carlo Felice con il concerto Viaggio in Europa (3 luglio), Antonella Ruggero sarà protagonista anche del GIMYF Open Air Gala realizzato dal Genoa International Music Youth Festival (20 luglio) e per un sound più moderno la Filarmonica Sestrese quest’anno proporrà una selezione di brani sinfonici dei Queen (21 luglio).

Tutti gli spazi saranno igienizzati ad ogni spettacolo, le procedure di ingresso rispetteranno quanto stabilito dalle linee guida dal Ministero per gli spettacoli all’aperto, si procederà alla misurazione della temperatura per tutti i presenti, all’invito all’igienizzazione delle mani, le misure di distanziamento sociale verranno rigorosamente rispettate nell’assegnazione dei posti e si osserverà l’obbligo della mascherina anche durante lo spettacolo