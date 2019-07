Serate scientifiche: mente e tecnologia

Ultimo appuntamento estivo con le serate scientifiche organizzate dall’Associazione Zeus al The Honey Bar a Genova: giovedì 18 luglio, in compagnia del ricercatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia Giacinto Barresi, rifletteremo su come la tecnologia che ci circonda abbia modificato il nostro modo di “essere umani”, influendo più o meno positivamente sulla nostra vita.

«Storicamente, l'introduzione di qualsiasi tecnologia ha sempre modificato (spesso in modo imprevedibile) le capacità di rappresentazione e le potenzialità d'azione dell'essere umano. Diventa quindi opportuno riflettere sulle possibilità aperte dalle più recenti tecnologie interattive per comprendere, ad esempio, come dispositivi avveniristici possano cogliere segnali impercettibili per veicolare gli atti espressivi di una persona paralizzata, o come semplici sistemi di comunicazione testuale possano dar luogo a situazioni che rendono chiara la necessità di un attento design tecnologico "sensibile ai valori". Questa presentazione mira ad introdurre tematiche che mettano in evidenza come le nuove tecnologie dell'interazione possano modificare il modo in cui pensiamo e ci comportiamo, presupposto necessario per far sì che tale cambiamento sia per tutti davvero umano».

Giovedì 18 luglio alle ore 21:30