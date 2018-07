Le serate al Pian dei Grilli con Carlo Cicala e il live di Mia & Luca Borriello

Proseguono gli appuntamenti estivi con il divertimento, il cabaret e la musica live al Rodizio del Pian dei Grilli, a pochi chilometri dall'uscita autostradale di Busalla.

Giovedì 5 luglio si partirà già alle ore 19 con un aperitivo al fresco della terrazza. Ad allietare i presenti sarà la giovane e talentuosa voce di Cristian Lombardo, reduce da una partecipazione al Talent Amici, oltre ad aver cantato al Carlo Felice in rappresentanza della Rolland School e vincitore del premio città di Cicagna in occasione dell'ultima edizione del Fantastico Festival.

Dopo la gustosissima cena brasiliana con pizza e churrasco che contraddistingue questo locale, dalle 21.30 circa in poi, grandi e piccini presenti verranno coinvolti in un divertentissimo e unico spettacolo tra il cabaret, il mentalismo e magia affidato al bravissimo Carlo Cicala.

Sabato 7 luglio spazio invece alla musica live con Luca Borriello & MIA

Il chitarrista Luca Borriello accompagnerà la meravigliosa voce di Mia per una serata indimenticabile dove i presenti verranno trascinati in un coinvolgente viaggio tra le più grandi hit internazionali rivisitate in chiave acustica.

Al Rodizio del Pian dei Grilli (Fraconalto) Località Pian dei Grilli, Da Ge Autostrada A7 Uscita Busalla, strada per voltaggio

per prenotazioni 010 9693928