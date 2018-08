Serata di solidarietà all'Osservatorio astronomico

In segno di solidarietà e vicinanza l'Osservatorio Astronomico di Genova, il giorno 15 settembre, offre una serata di osservazione astronomica a coloro che, a causa del ben noto disastro, si sono visti costretti ad ad essere evacuati dalle loro abitazioni.



l'intenzione dell'Osservatorio, situato in via Superiore Gazzo sulle prime alture di Sestri Ponente è quello di far dimenticare per un paio d'ore, anche se non sarà di certo possibile, il dramma che stanno vivendo le persone colpite direttamente dalla tragedia del ponte Morandi ed offrire loro, in maniera totalmente GRATUITA , una visita presso la propria struttura.

Certo non sarà la soluzione di tutti i problemi, ma essendo una ONLUS, ha deciso di convertire la consueta apertura pubblica mensile, con un' apertura dedicata proprio a loro, che per un attimo potranno alzare lo sguardo al cielo e cercare di non pensare a quanto accaduto.



Presso la struttura troverete i Soci dell'Università Popolare Sestrese, volontari che non percepiscono stipendio, ma che semplicemente condividono la loro passione con chi vorrebbe saperne di più, curiosi e nello specifico per questa apertura, cercare di far sentire un minimo di vicinanza in modo totalmente spontaneo con i mezzi che ha a disposizione.



Si era pensato di fare qualcosa sul campo nella zona di Sampierdarena, ma alla fine si è deciso che forse è meglio non intasare tale zona, infine si è anche tenuto conto che le persone coinvolte sono adesso sparse (purtroppo) un po qua e la per tutta la città, quindi sembrava più logica tale soluzione.



Insomma se avete piacere di svagarvi per un attimo, l'Osservatorio Astronomico Di Genova vi da appuntamento il giorno 15 Settembre all'incrocio tra Via Merano/Via S. Alberto (Sestri Ponente) alle ore 21:00 oppure presso la propria struttura alle ore 21:15 ricordandovi di contattare telefonicamente i numeri 3924423200 (Luca) 3386872500 (Rinaldo) o prenotarvi direttamente al link seguente, tenendo conto che l'evento è stato pensato proprio per distrarre per un attimo le persone che in questo momento hanno una situazione di disagio.



Lo staff, vi è vicino e vi ringrazia per l'attenzione.