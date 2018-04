Serata revival al Caribe

Sabato 28 aprile 2018 al Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) dalle 21.30 serata speciale dedicata al revival. Il locale trasformerà una delle sue sale in una discoteca anni '70/'80 con alla consolle DJ Salva.

Come sempre appuntamento con il sabato coordinato dal maestro e insegnante Alex Sabor Colombiano e la musica di dj Doctor Jekyll nella sala latina; in pista le girls e le animazioni del neocampione europeo di latin hustle Luca Brundo e Mattia Tognon. E non è ancora finita, in pista sarà possibile seguire uno stage gratuito di bachata fusion guidato da Falvio e Francesca. Ingresso 10 euro con consumazione (ridotto 9 euro, per tesserati 8 euro).



Info: 335207103