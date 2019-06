Serata mozartiana per coro e orchestra

Venerdì 14 giugno 2019 alle 21 il Coro Polifonico “Aurelio Rossi”, cappella musicale della Basilica e istituzione culturale sestrese dal 1972, sarà il protagonista della serata assieme ai solisti e all'orchestra. Il programma comprende musiche del giovane Mozart tra cui il Divertimento per archi Kv 136, la Missa brevis Kv194, diverse Sonate da chiesa per poi passare a brani celebri come il "Laudate Dominume" e l' "Ave Verum".

I solisti: Yukari Kobayashi (soprano), Eder Sandoval (tenore), Jacqueline Trebitsch (contralto) e Giovanni Giusto (Basso).

Dirige il maestro Lorenzo Bardi.

L'ingresso è libero.

Prevista una replica domenica 16 a Ovada presso la Parrocchia N.S. Assunta ore 21.

