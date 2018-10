Serata metal al Crazy Bull: omaggio agli Iron Maiden

Venerdì 11 Marzo 2016 al Crazy Bull di Sampierdarena alle 22 serata dedicata al grande metal con i concerti dei Flash of the Blade e degli Slash Apettite. I primi nascono nel 2005 per rendere omaggio alla band inglese icona per eccellenza dell'Heavy Metal, i mitici Iron Maiden.

I secondi sono una tribute band di Slash featuring Myles Kennedy And The Conspirators. Nascono a Genova all'inizio del 2015 e ripropongono brani di Guns N'Roses, Velvet Revolver e dell'attuale progetto solista di Slash. Il tutto in collaborazione con la Maiden family, il forum sugli Iron Maiden più seguito al mondo.

Ingresso 10 euro con consumazione.

Info: 010/467003