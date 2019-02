Serata latin music con tre piste per ballare al Sol Levante

Sabato sera, il Sol Levante di Cavi di Lavagna organizza la serata Latin Music (info, tavoli e prenotazioni al 3441475761 art director Michele Canessa).

Si balla, dalle 22.30 alle 3.30 di notte, su ben tre piste, coordinate dal dj specialista dei set di musica latino-americana Mister Piero Bogaloo (che fra l'altro festeggia i suoi 50 anni).

E c'è pure la possibilità di cenare, consigliabile la prenotazione. In "sala uno" set di salsa, bachata e merengue, mentre in "sala due mix dell' "attesissima" kizomba.

Non mancheranno le hit dance del momento, e il revival 70-80-90, selezionate in "sala tre" da Dj Beccia "che mette i dischi come una freccia". A "guidare" i balli della gente in pista, i maestri Moreno e Alfredo, e i ragazzi dello staff Bogaloo.