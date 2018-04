Serata gratuita di introduzione allo Shamanic Reiki

Lo Shamanic Reiki® é un metodo che unisce il Reiki Usui alle tradizioni sciamaniche attraverso percorsi immersi nella natura e nelle sue energie.

Lo Shamanic Reiki a Genova

Lo Shamanic Reiki é un percorso di trasformazione personale e spirituale molto profondo che mira ad aprirci alla coscienza unificata del Tao, integrando diversi approcci alla crescita personale per offrire un percorso sempre nuovo ed eccitante di scoperta e trasformazione del Sè.

É un metodo pensato in stretto contatto con la natura, ma visto che non é sempre possibile stare tra i boschi, ho deciso di offrire un percorso di Shamanic Reiki a Genova.

É una bellissima occasione per approfondire i temi dello sciamanesimo e del Reiki, in un percorso passo, passo settimanale propedeutico agli approfondimenti estivi nella natura.

La serata

Durante la serata il fondatore del motodo Shamanic Reiki®, Valerio Verrea, introdurrà il metodo e ne spiegherài fondamenti. Ci saranno momenti di meditazione, approfondimento, scambio energetico e movimento sciamanico.

La location

La serata avrà luogo giovedì 12 aprile dalle 20 alle 22 circa al Punto Biocentrico in Piazza Cavour 75 rosso, a Genova, zona Acquario.

Ingresso gratuito

Per saperne di più visita il link: https://www.animadellaterra.it/evento/shamanic-reiki-incontro-gratuito-genova/