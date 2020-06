Una serata tutta la femminile per la settima puntata di Taverna Trilli

Di settimana in settimana, l’audience della trasmissione in diretta Facebook “Taverna Trilli” cresce sempre di più. Dopo la scorsa puntata a tema tipicamente sanremese che ha visto la partecipazione di quattro super big che hanno tracciato la storia della musica italiana, parliamo di Giorgio Usai, Ettore Vigo, Roberto Tiranti e Ivano Calcagno, Martedì sera alle ore 21:30 sulla pagina “Vladi dei Trilli” sarà la volta di una puntata interamente dedicata al mondo musicale femminile.

Per l’occasione quattro giovani e talentuose artiste liguri verranno a trovarci in Taverna: Giulia Ottonello, cantante, attrice, vincitrice della seconda edizione di Maria De Filippi, le cantautrici Francesca Varaldo in arte Varry, artista molto originale e direttrice della scuola Vocal Art di Cairo Montenotte, Camilla Avvenente, musicista per passione e make up artist di professione, e Stephanie Niceforo, in arte Stephanie, finalista del Festival di Castrocaro edizione 2017.

Padrone di casa Vladi insieme a Simona Cappelli e Marta Lagorio alla regia.