Gala Spectacular Italy: concerto gratuito al Porto Antico con la New York Classical Music Society

Domenica 1 marzo presso l’Auditorium del Centro Congressi la New York Classical Music Society offrirà alla città di Genova un concerto totalmente gratuito che vedrà protagonisti la Bryansk Governor’s Symphony – l’Orchestra della Federazione Russa – diretta da Salvatore Cicero.

La New York Classical Music Society è un’organizzazione no profit, che collabora regolarmente con alcune delle principali istituzioni artistiche del mondo. Ogni anno in un luogo diverso del pianeta organizza uno spettacolare gala, donandolo alla cittadinanza.

Il programma vede l’esecuzione di pagine musicali fra le più belle del repertorio classico con brani di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Charles Gounod, Max Bruch, Pëtr Il’ič Čajkovskij e Camille Saint-Saëns.