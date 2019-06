Serata al Baia calipso di Arenzano con latino, kizomba e bachata

Domenica 23 giugno 2019, dalle ore 20, al Baia Calipso di Arenzano (Lungomare De Andrè, Marina Piccola; www.baiacalipso.it) continua l'appuntamento con le serate latine della domenica targate Caribe che, dopo il successo delle prime due serate, porta ad Arenzano il meglio della musica e della danza latina.

Per questo appuntamento è in programma una serata speciale con tripla pista con tre dj, che faranno ballare il pubblico con musica latina, kizomba e bachata. Alla console ci saranno infatti dj Jonathan Lopez, dj Chris e dj Simo, mentre in pista si esibirà il gruppo coreografico di Davide Riccardi, con show e animazioni.

Possibilità di cenare all'ottimo ristrante e pizzeria a partire dalle ore 20 (prenotazioni 335207103 oppure 3737907500). Ingresso alla serata 10 euro con consumazione. Parcheggio riservato. Informazioni: 335207103