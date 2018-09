Seminario sul "vampirismo energetico"

Un workshop teorico-pratico per imparare a riconoscere il "vampirismo psico-energetico" e a difendersi in modo efficace. Un viaggio alla scoperta di sconcertanti dimensioni della realtà quotidiana, che rivelano quanto questo allarmante fenomeno sia diffuso. Il “vampiro energetico” può essere qualcuno che ci passa accanto, che lavora con noi o che fa parte della nostra famiglia e che può quindi nutrirsi della nostra energia vitale, spesso in modo del tutto inconsapevole, in virtù di una natura peculiare che lo spinge a prosciugare le riserve di chi lo avvicina.

Argomenti del seminario:

• il Vampiro nella mitologia, nelle tradizioni popolari, nella letteratura

• il Vampiro letterario come metafora del Vampiro umano

• significato dato al termine “energia”

• l’appropriazione dell’energia sotto forma di dignità umana

• come avviene il “contatto vampirico”

• i segni della perdita dell’energia vitale

• il “cibo” del Vampiro: l’usurpazione del tempo, la negazione del riconoscimento dei meriti, la negazione dell’uguaglianza tra esseri umani, l’uso predatorio della dipendenza affettiva

• le “sei tesi del vampirismo affettivo”

• il consenso della vittima e il desiderio di compiacere il Vampiro

• la dipendenza psicologica dalle dosi di panico proposte dalla quotidianità

• la “sincerità” del Vampiro

• il Vampiro fa tanta pena, e sulla pena edifica parte del suo potere

• contrapporre i sentimenti umani al vuoto sentimentalismo del Vampiro

• il senso di giustizia: uno scudo insuperabile per il Vampiro

• la sfida energetica: usare contro il Vampiro l’energia che lui ha investito nella lotta.

Spazio aperto per domande e risposte.

Seduta di role playing: prede e predatori in azione.

