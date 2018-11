Seminario su "Sismabonus ed Ecobonus: aspetti tecnici e cessione del credito"

Venerdì 23 novembre 2018 presso il Salone della Parrocchia Santo Spirito in Via Lodovico Calda a Genova, si terrà il seminario SismaBonus ed EcoBonus: aspetti tecnici e cessione del credito. Il corso sarà presenziato da docenti dell’Università di Genova ed un esponente della ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

I relatori di giornata sono la Prof.ssa Ing. Maria Pia Repetto, docente di Tecnica delle Costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova; Prof. Ing. Sergio Lagomarsino, docente Tecnica delle Costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova; Prof. Arch. Giorgio Mor, docente di Progettazione Esecutiva presso i corsi di laurea in Architettura e in Tecniche per la Progettazione Architettonica e per la Costruzione Edilizia; Arch. Sarah Zotti, vice presidente Ance Genova e consigliere dell’OAGE.

Il costo del seminario è 40€. Verranno rilasciati 3 crediti formativi professionali per gli ingegneri presenti.

Programma:

ore 14:30-14:45

Prof.ssa Ing. Maria Pia Repetto – Introduzione

ore 14:45-15:45

Prof. Ing. Sergio Lagomarsino – SismaBonus: applicazione pratica su caso studio

ore 15:45-16:45

Prof. Arch. Giorgio Mor – EcoBonus: applicazione pratica su caso studio

ore 16:45-17:45

Arch. Sarah Zotti – Incentivi fiscali: l’opportunità di cessione del credito

Per info ed iscrizioni: https://www.calcolostrutturale.com/sismabonus-ed-ecobonus-aspetti-tecnici-e-cessione-del-credito/

