Seminario sulla resilienza

Resilienza: è un termine che si sente usare spesso di questi tempi, ma cosa vuol dire davvero?

La resilienza è un concetto che indica la “capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza alienare la propria identità”.

Essere resilienti vuol dire saper affrontare le circostanze avverse e riuscire a fronteggiare efficacemente le avversità, a dare nuovo slancio alla propria esistenza, raggiungendo persino mete importanti.

È un modo molto forte e coraggioso di affrontare la vita e i problemi, ma come è possibile raggiungere questo atteggiamento?

Come si allena il corpo, così si può fare con la mente e lo spirito per sviluppare il “muscolo” della resilienza riscoprendo e promuovendo le proprie risorse, potenziando l’adattamento all’ambiente, le capacità di auto-riparazione e attivando in maniera efficace una rete di sostegno.