SeminAgenova al Carmine e in Valpolcevera tra spettacoli, fiere, mercato e tour

Torna SeminAgenova nel quartiere del Carmine, e da quest’anno anche in Val Polcevera.

Un evento dedicato alla terra, alla biodiversità e ai tanti saperi legati ad essa. Una sinergia di realtà del quartiere e non solo, in omaggio alla stagione della semina.

Racconti e testimonianze, laboratori, scambio dei semi, spettacoli, fiera mercato, visite guidate, in un’unica giornata per riscoprire un territorio, per promuovere i valori della biodiversità, per conoscere le buone pratiche delle tante realtà che operano nel nostro entroterra.

L’incontro tra la campagna e la città sarà il 16 marzo nel quartiere del Carmine ed il 6 aprile in Val Polcevera nel Chiostro S. Bartolomeo della Certosa, allo scopo di favorire un territorio sempre più connesso e attivo nei processi partecipativi tra le comunità ed i loro quartieri.

SeminAgenova è un progetto ideato e curato dall’Associazione CarMine - cittadini in movimento con la collaborazione di numerose realtà locali tra cui Comitato Liberi Cittadini di Certosa, Orto Botanico di Genova, Liceo Classico Colombo, Istituto Agrario Marsano, Alberto dei Poveri, e tante altre.