Area Sanremo Tour: le selezioni arrivano a Genova

Area Sanremo Tour riparte con le selezioni in tutta Italia. Per la Liguria, si inizia da Genova, il prossimo 28 aprile a partire dalle ore 15.30 presso la Magic Sound School in via Ursone da Sestri, 12 r. Il concorso che permette di accedere ad Area Sanremo per tentare di ambire al Festival di Sanremo, nella categoria giovani, farà, come lo scorso anno, le selezioni in tantissime zone d'Italia, dopo l'edizione di successo dello scorso anno con:

104 tappe di Area Sanremo Tour tra Selezioni, Finali Regionali e Festival associati svoltesi in tutta Italia;

2.890 iscritti, dei quali 1.720 decretati idonei;

quasi 800 i giovani che sono arrivati a Sanremo per le semifinali e Finali di Area Sanremo.

Ad occuparsi delle selezioni di Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta, sarà l'Associazione Culturale, novarese, Controtempo formata da Elena Foti, Simona De Melas, Erika Nieddu e Giuseppina Rodà.

La giuria della tappa genovese sarà formata dal produttore, manager e giornalista Marco Mori di Riserva Sonora, dal cantante dei Buio Pesto, compositore, direttore d'orchestra, tecnico del suono, attore, regista e autore di sceneggiature, Massimo Morini e dalla giornalista ed ufficio stampa Hira Grossi.

Le selezioni di “Area Sanremo Tour 2018” si svolgeranno in due fasi distinte:

Selezioni della Fase Eliminatoria,

Selezioni della Fase Regionale/Interregionale”.

Per accedere alle tappe di Preselezione (Eliminatorie), assolutamente gratuite per tutti gli artisti in età compresa fra i 16 ed i 36 anni, rispettivamente già compiuti e non ancora compiuti alla data del 31/01/2019 (in caso di duo o gruppo il limite di età è riferito a tutti i componenti), basta iscriversi su www.areasanremotour.it

I candidati che non dovessero superare una tappa nella Selezioni della Fase Eliminatoria, potranno ripresentarsi, ove possibile e salvo esaurimento delle disponibilità di date, in una tappa successiva, interpretando un brano diverso.

Area Sanremo Tour è affidata ad Anteros Produzioni, dalla Fondazione Orchestra Sinfonica. Tra i media partner ci sarà Radio Italia.

Per ulteriori informazioni sulla Liguria, Valle D'Aosta e Piemonte, si prega di contattare Associazione Culturale Controtempo tramite mail a segreteria@associazionecontrotempo.com