Presentazione di "Sei un mito 4.0": i grandi classici della letteratura reinventati

Mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 18 alla Feltrinelli di Genova verrà presentato il libro "Sei un mito 4.0" (Erga Edizioni), curato da Massimo Villa.

Nel libro, 36 autori della squadra di Erga, casa editrice con sede a Genova, hanno rivisitato in maniera non convenzionale i grandi classici della letteratura, ognuno nel proprio stile: da Renzo e Lucia a Hansel e Gretel, da Mary Poppins al Piccolo Principe, da Alice nel Paese delle Meraviglie a Lady Chatterley, da Rosso Malpelo a Sherlock Holmes, passando per altri celebri personaggi che, nel volume, andranno incontro a nuove avventure.

Il libro contiene 17 ri-creazioni di classici letterari e 16 racconti tra fiabe, fumetti e cinema, con in più una graphic novel di Tiziano Riverso e Sara Magnoli.

Saranno presenti alcuni degli autori.

A scrivere la raccolta sono stati Fabio Accorrà, An15, Giorgio Ansaldo, Dario Apicella, Mattia Bagnato, Daniele Cambiaso, Juri Casati, Maria Cristina Castellani, Camilla Chelotti, Fabio Cosio, Elisa Cristiano, Sabrina De Bastiani, Ettore De Katt, Eliselle, Simone Farello, Giovanni Giaccone, Meltea Keller, Chiara Kiki Effe, Francesco Lo Bianco e Fernanda Ferrari, Marvin Menini, Mirko Mignone, Sara Morchio, Milvia Moretti, Valentina Morpurgo, Benedetto Mortola, Alessandra Pesce, Francesco Pittaluga, Deborah Riccelli, Tiziano Riverso con Sara Magnoli, Marina Savoia, Carla Scarsi, Luana Valle, Alessandro Vietti e Massimo Villa