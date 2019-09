Sei corde d'estate: concerto di Aurora Orsini

I concerti di “Sei Corde al Castello” daranno vita per l'Estate 2019 a tre concerti per accompagnare una piacevole serata estiva presso l'incantevole Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo - Genova.

Saranno protagonisti giovani musicisti che proporranno il loro repertorio da concerto per un appuntamento con la grande musica per chitarra. Dalla musica barocca alla musica americana, ogni differente stile verrà esaltato dal talento degli artisti.

Inoltre ci sarà la possibilità di sfruttare le ore serali per un piacevole aperitivo prima del concerto e di visitare il Castello D'Albertis con i colori del tardo pomeriggio estivo.

Il terzo appuntamento è per: venerdì 13 settembre ore 20.00

Aurora Orsini - “Balada de la Doncella Enamorada”

Ingresso 10 euro su prenotazione

Aperitivo su prenotazione sino alle ore 22.00 a cura del Bonton Bistrot: Tel.391 761 0087

Per ulteriori informazioni: seicordealcastello@libero.it

Tel. 010 272 3820