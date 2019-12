Sei corde al castello: una Venere a sei corde

Appuntamento per domenica 15 dicembre alle ore 16.30 per il prossimo concerto della rassegna Sei Corde al Castello. L'evento sarà dedicato alla statua della Venere di Milo esposta tra le mura del Castello D'Albertis.

La raccolta fondi per il restauro della statua é in corso e la musica non poteva che dare il suo contributo per sostenere la bellezza. Pertanto, parte del ricavato di questo concerto sarà destinato a sostenere le spese per far rinascere la nostra Venere.

I musicisti chiamati a esibirsi saranno i talenti delle sei corde del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova Jacopo Figini, Elena Bellinzona, Chiara Medone, Alexander Argunov, Nicolò Di Giorgi, Federico de Bord.

Il programma spazierà dalla musica spagnola alla musica sud-americana di inizio '900. Una grande occasione per vivere un pomeriggio di festa tra la bellezza della musica e la magia del Castello D'Albertis.