Sei corde al castello: concerto di Jesse McCann

Inizia da domenica 10 novembre 2019 la terza rassegna di Sei Corde al Castello con il concerto del chitarrista americano Jesse McCann, musicista con oltre 25 anni di attività concertistica in tutto il mondo.

Gli eventi inseriti nella programmazione per questo autunno-inverno saranno cinque si svolgeranno presso il Castello D’Albertis, regalando la possibilità all'ascoltatore non solo di assaporare la musica e il suono della chitarra, ma anche di entrare in uno dei musei più insoliti ed affascinanti di Genova e di godere la vista da questo incantevole luogo.

Il repertorio proposto spazierà dalla musica barocca alla musica dei primi del '900, passando per l'ampia produzione di composizioni per chitarra del XIX secolo. In particolare, per questo 2019/2020, tutti i concerti in programma sono dedicati alla Cultura e alla Storia Americana dal Nord ai paesi e le civiltà del Centro e del Sud America, per vivere un viaggio simile a quelli percorsi dal Capitano D'Albertis.

Tra gli esecutori si alterneranno musicisti affermati sul territorio come Fabrizio Giudice, Gianluca Nicolini, Andrea Nicolini, Mauro Bonelli, Andrea Leveratto, e musicisti americani in tournée in Europa.

Per questa domenica l'inizio del concerto sarà alle ore 16.30 e il costo del biglietto é di 8 euro inclusivo della visita al Castello D'Albertis.