"Il segreto del ghiaccio": spettacolo di beneficenza sulla storia della regina delle nevi

Grandi possibilità per il pubblico genovese di vivere due serate da favola con la messa in scena dello spettacolo “Il segreto del ghiaccio”, realizzato presso il Teatro di San Giovanni Battista di Sestri Ponente, venerdì 13 e sabato 14 dicembre ore 21.

Questo spettacolo, rilettura molto originale dalla celebre storia di Andersen “La Regina della neve” con dei riferimenti al Film Disney “Frozen”, è messa in scena da "Sulle Ali della Fantasia" A.P.S. in collaborazione con Alyat Danza che ne ha curato, come di consuetudine, le coreografie.

Sulle ali della fantasia, è riconosciuta associazione non profit, dalla Regione Liguria e accreditata, presso l’Istituto G.Gaslini, come “Associazione partner” e in venti anni di attività, ha collaborato con tante associazioni, ed enti genovesi e nazionali, devolvendo in beneficenza oltre 180.000 euro.

«La nostra è una attività di volontariato realizzata in equipe, dove i nomi non contano, al Gaslini quando ci presentiamo alla fine dello spettacolo, per i bimbi ricoverati, non lo facciamo per nome. L’importante è il gruppo, quello che realizziamo assieme, le idee, il fare propositivo, l’umiltà e il rispetto per il lavoro degli altri sono al primo posto; in questo clima si riesce anche a divertirsi e ad andare in scena per trasmettere al nostro pubblico sentimenti ed emozioni vere» dice Armando Lavezzo che si appresta a festeggiare un immportante traguardo: quindici anni alla regia del gruppo teatrale “Sulle ali della fantasia”, «un esperienza di vita molto importante realizzata con l’impegno e le capacità delle persone, ma soprattutto con il loro cuore».

Ingresso ad offerta - info e prenotazioni al 3463773017