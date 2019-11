Secret Overdrive: gli Overdrive Project come non li avete mai visti (e sentiti)

Oltrepassata la tenda rossa ci si ritrova in un disimpegno, arredato appena. È difficile non notare la presenza di un inutile, vecchio comò privo di ante, vuoto.

Ma c'è dell'altro: un occhio poco attento ai dettagli, giammai scoprirebbe che in realtà, il pannello posteriore del suddetto manufatto, altro non è che una porta che conduce proprio li... nel "Secret".

In un'atmosfera d'altri tempi in cui drappeggi rosso fuoco, statue antiche e oggetti dell’età dell'oro conducono in un’esperienza senza tempo, gli Overdrive Project aspetteranno gli spettatori per accompagnare la serata con i loro brani riarrangiati in chiave soft, con volumi moderati, in una veste assolutamente inedita.

Il "Secret" del Muà è per pochi... quindi si consiglia vivamente di prenotare la propria cena, apericena o serata con amici a breve, per evitare di rimanere all'esterno del passaggio segreto.