Simone Cristicchi porta "Il secondo figlio di Dio" all'Archivolto

Potrebbe evocare il Brecht di Madre Coraggio, con quel suo carretto che attraversa la guerra, ma la storia di Davide Lazzaretti, detto “il Cristo dell’Amiata”, è una straordinaria vicenda ignota ai più. Simone Cristicchi prosegue la sua ricerca in teatro, nel solco tracciato dal fortunato Magazzino 18, con uno spettacolo che il regista Antonio Calenda ha voluto definire, anche in questo caso con una evocazione brechtiana, “musical civile”. Il cantante porterà Il secondo figlio di Dio all'Archivolto il 9 e 10 gennaio 2018.

La canzone dal vivo si fa testimonianza alta, capace di cogliere la dimensione epica, quale strumento di racconto di grandi e piccole storie: e Cristicchi diventa il cantore, il portavoce di una vicenda mitica che affonda nelle origini e nell’identità di un popolo.

Il secondo figlio di Dio è dedicato alla vicenda umana e spirituale di Lazzaretti, il predicatore che, nella seconda metà dell’Ottocento, aveva fondato una comunità di fedeli sul Monte Amiata, dando vita al movimento chiamato “giurisdavidico”.

Cristicchi è rimasto incuriosito dalle ragioni della venerazione di questo uomo, oggetto di culto nonostante non sia mai stato proclamato santo. Un santo laico, pagano che radunò con il suo carisma migliaia di persone, mezzadri, contadini, fondando una nuova chiesa. Lazzaretti subì un processo del Sant’Uffizio, i suoi libri furono messi all’indice, ma andò avanti proclamandosi appunto il Secondo Messia. Fu ucciso nel 1878 durante una processione. «Veniva considerato un pazzo - racconta Cristicchi - ma era un sovversivo, un rivoluzionario. Il nostro spettacolo non vuole dare giudizi sul personaggio, ma raccontare la forza di un sogno, di un uomo che sacrificando se stesso ha lasciato un messaggio di spiritualità di cui mai come ora abbiamo bisogno».