Seconda puntata di "Taverna Trilli: musica & ribotte" in diretta Facebook

Dopo un fortunatissimo esordio con oltre 3.500 visualizzazioni, martedì 12 maggio “Taverna Trilli” riaprirà nuovamente per la seconda puntata che si prospetta altrettanto ricca di emozioni. Dalle 21:30 il programma in diretta partirà dalla pagina Facebook “Vladi dei Trilli” e sarà condiviso in tempo reale su tutte le pagine partner ovvero il “Dopolavoro Ferroviario Genova”, il gruppo Fb “Musica in Liguria” e la pagina Facebook del giornale web “Twebnews”, “Teleliguria”, “Le note di Genova”, “Rp Fashion & Glamour” e “Viadelcampo29rosso”.

Come sempre a fare gli onori della taverna sarà Vladi che interagirà con gli ospiti insieme alla sua fedele collaboratrice Simona Cappelli con la regia a cura di Marta Lagorio.

Ospiti della serata: il conduttore, attore teatrale e televisivo Corrado “Dado” Tedeschi, Alberto Marafioti, attuale tastierista dei Trilli e artista di lungo corso con tantissime collaborazioni alle spalle, tra cui alcune con lo stesso Tedeschi, e Mauro e Andrea Pesce, rispettivamente figlio e nipote di Gino Pesce, autore dello storico brano “Piccon dagghe cianin”, portato al successo dai Trilli nel 1973, anno della loro fondazione.

Interverranno inoltre Fabrizio Capra, giornalista e direttore responsabile di “RP Fashion & Glamour”, e Francesco Zino, musicista e presidente Coop. Arte & Musica che sarà a disposizione per rispondere alle domande degli addetti ai lavori.