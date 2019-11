Seconda audizione genovese per il concorso canoro "Fantastico Festival"

Si sono riaperte le porte del Fantastico Festival, la kermesse musicale che ha visto partecipare nei cinque anni precedenti cantanti interpreti, cantautori, rapper e band da tutta Italia e vede la serata finale nel mese di maggio 2020 al Teatro Comunale di Cicagna.

Sabato 30 novembre 2019 dalle ore 14.00 alle 19.00 a Brignole, presso lo studio di registrazione "The Library", la giuria di esperti formata dalla direttrice artistica del festival Vincenza Nalbone, il vocal coach Luca Damerini e dal noto speaker radiofonico e deejay Jacopo Saliani (Jay-s), aspetta i nuovi talenti per la seconda data di selezione in Liguria.

Fantastico Festival è un concorso musicale per cantanti interpreti, cantautori, rapper e band emergenti che mette in palio un videoclip professionale dal valore di € 1500, promozione discografica e radiofonica, interviste radio e tv, uno stage formativo gratuito e la possibilità di esibirti in una magica serata live in teatro ricca di rinomati ospiti, luci e musica.

La kermesse musicale da sei anni coinvolge tantissimi giovani all'interno di una competizione sana, con regole precise e possibilità di farsi conoscere dagli addetti ai lavori in un ottica di inserimento nel mondo artistico professionale.

Per maggiori informazioni e iscrizioni visitare il sito: www.fantasticofestival.it

Contatti: info@fantasticofestival.it / 349 09 60 750