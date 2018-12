Dalla scuola allo stadio con Aism

Lo sport come mezzo di condivisione e di crescita: domenica 16 dicembre alle ore 15.00, più di 300 bambini delle scuole elementari e medie di Genova avranno la possibilità di assistere alla partita Sampdoria – Parma presso lo Stadio Luigi Ferraris.

È possibile grazie all’Associazione non profit Dalla Scuola allo Stadio, nata dalla passione di un gruppo di ragazzi per la sport allo scopo di condividerla con i più piccoli, partendo proprio dalle scuole al patrocinio di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e del Corriere dello Sport.

Arrivata al suo 50° anniversario di storia, che celebra quest’anno con numerose iniziative, da sempre sostenitrice dell’attività sportiva, AISM sostiene il diritto all’inclusione sociale. Lo sport, ne è un mezzo che rendere accessibile a tutti l’attività fisica, non solo dal punto di vista sanitario, ma come passione, divertimento, benessere, stile di vita e valori di solidarietà.

«A questa bella iniziativa partecipiamo anche noi di AISM, insieme ai nostri volontari. Perché noi, un’associazione che ha appena compiuto cinquant’anni, essere accanto a un’associazione neo nata, che parla di valori sociali ai più giovani e alle famiglie, è importantissimo. Noi, l’associazione delle persone con sclerosi multipla, da sempre siamo vicino ai più giovani, ai valori che legano e fanno crescere, a quelli che non escludono. Lo sport è da sempre un valore di inclusione, e va vissuto come tale da tutti; anche da chi convive con la sclerosi multipla e si sente più fragile, anche da chi non riesce a fare goal perché non corre veloce, ma ha voglia di giocare e di essere parte di una squadra. A noi di AISM piace essere parte anche di cose come queste» dice Angela Martino, presidente nazionale di AISM.

Dalla Scuola alla Stadio vuole promuovere la cultura sportiva allo scopo di avvicinare i più giovani allo sport e al calcio, per far comprendere i valori sportivi e le regole del gioco e per consolidare il rapporto scuola e Sport. Per questo ha organizzato questa giornata rivolta ai bambini nella quale verrà offerto il servizio pullman, l’ingresso allo stadio in un’area riservata per avere una visuale ottimale in sicurezza, gadget e spuntini per passare un momento di condivisione da ricordare.