"Dottò, ma quando scoppia il Vesuvio?" al Teatro della Tosse

"Dottò, ma quando scoppia il Vesuvio?" in scena al Teatro della Tosse domenica 28 settembre alle ore 20, è uno spettacolo ideato dal geofisico e chitarrista Enzo De Novellis e dal bassista Lello Somma per promuovere la divulgazione scientifica sul delicato tema del rischio vulcanico. Per la prima volta ci s'incontra per raccontare il Vesuvio attraverso un viaggio nel tempo fatto di immagini, video e musica.

La sinergia tra l'esperienza del “Dottò-Enzo”, a contatto con i media e la popolazione spesso impauriti e/o distratti, e l'eccellenza musicale del "Maestro-Lello", consente al un pubblico di conoscere a fondo il funzionamento del vulcano. Bastano un computer portatile, un proiettore, l'impianto audio e gli strumenti musicali per trasformare il Vesuvio in un teatro naturale. Ma lo spettacolo non si limita alla descrizione dell'attività eruttiva nei secoli. I due autori hanno sviluppato un'idea per la soluzione del rischio vulcanico nell'area vesuviana, con l’intento di evidenziare come la "risorsa Vesuvio" rappresenti il potente strumento economico per un importante programma di crescita territoriale.

Con il supporto di Mark Bass, - Ceruti Strumenti Musicali - Camarota strumenti musicali.

Spettacolo adatto a ragazzi a partire dai 20 anni.