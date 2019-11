Alla scoperta dell'Albergo dei Poveri... anche in lingua dei segni

La Cooperativa Solidarietà e Lavoro, grazie alla collaborazione e disponibilità dell’Albergo dei Poveri, propone un evento all'insegna della cultura e dell'accessibilità nella giornata di sabato 23 novembre alle ore 11:00, quando si terrà una speciale visita dell’ imponente struttura accompagnati in via esclusiva dalla curatrice Annamaria De Marini e coadiuvati da una introduzione in LIS (Lingua dei Segni), a cura di Solidarietà e Lavoro.

I partecipanti potranno avere accesso gratuitamente ad un percorso emozionale attraverso gli spazi del palazzo , nato per volontà di Emanuele Brignole con finalità di assistenza pubblica e accoglienza di varie categorie di cittadini disagiati a partire dalla seconda metà dei Seicento, vivendo un momento di convivialità e partecipazione.

Evento nell’ambito della campagna nazionale "Fuoriposto, Il lavoro dove non te lo aspetti" , promossa da Federsolidarietà- Confcooperative Liguria, per parlare della cooperazione sociale e creare opportunità di inclusione alle persone che per cultura, provenienza o disabilità, si trovano in una situazione di potenziale emarginazione.

INFO E PRENOTAZIONI: didattica@solidarietaelavoro.it