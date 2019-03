Anche a Genova lo sciopero mondiale per il clima di Fridays for Future

"Fridays for Future", il movimento apartitico giovanile ispirato dall'attivista svedese Greta Thunberg, si sta diffondendo in tutto il mondo; in Italia è presente in 54 città, e anche a Genova.

La mattina di venerdì 15 marzo 2019, contemporaneamente in tutto il mondo, si terrà una manifestazione per la mobilitazione internazionale. L'appuntamento per i genovesi è alle 9.30 in piazza De Ferrari.

«L'obiettivo è chiedere alle politiche mondiali un immediato e concreto impegno per l'emergenza climatica in corso nel nostro pianeta, ed è supportato dalla Comunità Scientifica mondiale, certificato dalla COP di Parigi e attuale priorità dell'Agenda 30» scrivono gli organizzatori.

La mobilitazione sarà pacifica e senza bandiere.

Chi è Greta Thunberg

La giovane attivista svedese, classe 2003, il 20 agosto 2018 ha deciso di non tornare a scuola fino alle elezioni legislative del 9 settembre.

La decisione di questo gesto è nata a fronte delle eccezionali ondate di calore e degli incendi boschivi senza precedenti che hanno colpito il suo paese durante l'estate. Voleva che il governo svedese riducesse le emissioni di carbonio come previsto dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico e tutti i venerdì andava a sedersi davanti al parlamento del suo Paese, con un cartello con su scritto "sciopero della scuola per il clima". Da qui il nome dei molti gruppi studenteschi che si sono formati in altri Paesi, "Fridays for Future".

Il 4 dicembre Greta ha parlato alla COP24, vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutosi a Kowice, in Polonia. Nei mesi successivi, la giovane attivista è intervenuta in altre manifestazioni in diverse città europee.