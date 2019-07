Fridays for Future: anche a Genova il terzo sciopero globale per il clima

Anche i giovani (e non solo) di Genova tornano in piazza per il terzo sciopero globale per il clima indetto da Fridays for Future: la data fissata è per venerdì 27 settembre 2019.

Fridays For Future è un movimento apartitico internazionale nato dalla protesta di Greta Thunberg, attivista che da agosto 2018 sciopera per chiedere alla politica un impegno concrreto per gestire l’emergenza climatica in corso.

Tre milioni di persone in tutto il mondo hanno partecipato ai primi due scioperi globali per ottenere una maggior pressione su governi politiche istituzioni delle nostre città sulle tematiche ambientali.