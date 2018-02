"La Scienza Condivisa": alla scoperta di nuovi mondi con gli occhi della mente

Per la rassegna "La scienza condivisa", il 14 febbraio 2018 alle 17,45 a Palazzo Ducale (Sala del Maggior Consiglio) si terrà l'incontro "Alla scoperta di nuovi mondi con gli occhi della mente", a cura di Camilla Coletti.

Dal passato al presente le scoperte che hanno dato luogo a rivoluzioni scientifiche e tecnologiche nascono da una delle più belle doti umane: quella di riuscire a guardare oltre il tangibile, immaginare oltre il possibile, grazie agli “occhi della mente”. Ed è proprio così che il materiale più sottile al mondo, il grafene, un singolo strato di grafite, è stato scoperto, poco più di 10 anni fa.

Camilla Coletti ci guiderà attraverso le meravigliose proprietà di questo materiale, esistito da sempre eppure così innovativo, e della rivoluzione tecnologica cui potrebbe portare. Sarà entusiasmante vedere come un singolo strato di atomi di carbonio si trasforma in una vela solare e condurci in nuovi angoli dell’universo.

Dagli studi fondamentali alle applicazioni concrete per comprendere l’impatto della scoperta di questo materiale che ha portato al riconoscimento Nobel nel 2010 Andre Geim e Konstantin Novoselov. Un viaggio senza limiti tra il passato contemporaneo e il futuro prossimo.