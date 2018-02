Presentazione della sciarpa #iotifoVillaCroce

Il “caso Villa Croce”, di cui si è tanto dibattuto nelle ultime settimane e che ha visto schierarsi in suo favore diverse personalità della cultura genovese, non è che l’esempio di una più ampia e rizomatica emergenza riguardante la situazione museale specializzata nella contemporaneità del nostro paese.

Per gli Amici del Museo di Villa Croce è l’occasione per porre in essere un’ipotetica riflessione sulle sorti e su un’eventuale oggettiva utilità di un museo d’arte contemporanea in città.

Dalla conversione in hotel all’invocazione della “nuova Bilbao”, il bisogno di una rinnovata fisicità (o non-fisicità) del contenitore per l’arte più attuale a Genova sembra essere la linea formale/concettuale che più sembra emergere tra le perplessità, oltre naturalmente alla sempreverde istericità legata alla sua gestione.

Tutto questo e molto altro saranno i temi di un incontro/scontro che accompagnerà la presentazione della sciarpa ufficiale di Villa Croce #iotifovillacroce “made in catteland” realizzata per il Museums League.

A cura di Abautless contemporary art in collaborazione con Blackwinter e Multimedia Modern contemporary art.

