Donatella Rettore ospite del party anni '80 ScianCarnevale

Sabato 25 agosto, gli Sciancati, A.S.D. Castiglionese , Pro Loco Castiglione Chiavarese con il patrocinio del Comune di Castiglione Chiavarese organizzano la quarta edizione di ScianCarnevale.

Una festa in maschera per beneficenza

Si tratta di una grande festa in maschera con tanto cibo, buona musica e beneficenza al ex campo sportivo di Castiglione Chiavarese. Come ogni anno l'obiettivo è aiutare chi ha bisogno, e quest'anno in particolare i proventi andranno all'associazione non profit di genitori e dottori del reparto rianimazione dell'ospedale pediatrico Gaslini - La Rianimazione Dei Bambini Onlus - e alla Croce Verde di Castiglione Chiavarese per l’acquisto di una nuova ambulanza.

Donatella Rettore guest star

Il tema dells festa in maschera - che partirà alle 20,30 - sono gli anni '80, e la super ospite della serata è Donatella Rettore. Icona della musica italiana anni '80, Rettore è un'autentica leggenda. Con le sue hit irriverenti e provocatorie ha dominato le classifiche nazionali, vincendo Festivalbar e numerosi dischi d'oro. Basta pensare a Kobra, Splendido splendente, Donatella, Lamette tanto per citare alcuni dei suoi successi.

E poi da Roma arriva anche la Rino Gaetano Band con il "Nuntereggae più tour".

A seguire, dj set con: Natta&Frisby, I fichissimi,Teste Riunde, Nicco Rokka e Discosciancati.

Il menu:

Per tutta la serata stand gastronomici con specialità come asado e porchetta, salsicce di Castiglione, patatine fritte e molto altro. Bar a prezzi popolari per tutta la durata dell'evento.

Modalità d'ingresso alla serata:

Fino alle ore 22.00:

Ingresso concerto + asado o porchetta + contorno + bevanda al prezzo di 20 euro.

Ingresso solo concerto 10 euro (all'interno ci saranno comunque gli stand con il cibo fino ad esaurimento).

La location

Ex campo sportivo comunale di Castiglione Chiavarese - Ex strada provinciale 523 del colle di cento croci-16030 Castiglione Chiavarese.