"Scialla e poi splendi": una tavola rotonda sui giovani oggi

Lunedì 11 Novembre, alle ore 17.30, al Municipio Bassa Valbisagno, in Piazza Manzoni, si parlerà di giovani, dei loro sogni, delle attese, delle difficoltà e di come li guardano gli educatori, genitori, insegnanti, nonni. Alberto Pandolfo che dialogherà con la scrittrice Federica Storace, autrice del nuovo libro "Scialla e poi splendi" Pedrazzi Editore, coinvolgendo anche il pubblico in un dibattito a più voci.

I diritti d'autore saranno devoluti alla Onlus "Il nodo sulle ali del mondo".

Con la presentazione di un libro, si proverà a fare, anche con la presenza del Presidente del Municipio Massimo Ferrante (che ha patrocinato l'iniziativa), una tavola rotonda informale ma vera su giovani, società, educazione di coloro che saranno gli adulti e i cittadini di domani.

Una buona opportunità per un pomeriggio diverso, interessante e ricco di novità.

Gallery