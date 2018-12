"Lo Schiaccianoci": il balletto del Teatro Astana Opera al Carlo Felice

Dal 20 al 23 dicembre 2018 al Carlo Felice arriva un classico balletto di Natale: "Lo Schiaccianoci", portato in scena dagli artisti kazaki e russi del Teatro Astana Opera.

La prestigiosa coreografia è a cura di Yuri Grigorovich, "Artista del popolo dell'Unione Sovietica", insignito del premio "Lenin" e del "Premio di Stato dell'URSS".

Il famoso balletto ispirato alla favola di E.T.A. Hoffmann “Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi” è conosciuto da tutti fin dall’infanzia e piace sia ai bambini, sia agli adulti. I piccoli sono attratti dagli splendidi giocattoli che prendono vita, dall’albero di Natale adornato da luci festive, dalla misteriosa figura del mago, e tanto altro.

Gli adulti sentiranno nella musica geniale di Ĉajkovskij non solo una felice armonia: Yuri Grigoroviĉ, affidandosi totalmente al compositore e alla sua partitura, ha trasformato la dolce favola in una riflessione filosofica sull’irraggiungibilità della felicità perfetta. Oltre a questo, è un racconto poetico sulla crescita dell’anima e sul presentimento d’amore. La protagonista, e insieme a lei anche i piccoli spettatori, inizia a capire, che dietro all’aspetto buffo dello Schiaccianoci si nasconde un cuore buono e coraggioso, mentre l’amore e la compassione per il giocattolo la portano all’incontro con un bel Principe. Anche se è solo un sogno.

"Lo Schiaccianoci", da allora, è uno dei balletti più amati di tutti i tempi. Merito della storia (tratta da un onirico racconto di E.T.A. Hoffmann), che approfitta dell’atmosfera favolistica tipica del Natale per raccontare le paure e i sogni dell’infanzia, costellati di topi spaventosi, un Principe salvatore e un regno dei dolciumi, la terra della felicità nell’immaginario infantile. Ma l’eterno successo de "Lo Schiaccianoci" è dovuto anche alle musiche, colorate di timbri fatati e di una perfezione e una trasparenza mozartiane. Mai come in questa partitura, per molti aspetti neoclassica, Čajkovskij è stato così elegante e raffinato, e al tempo stesso immediato e popolare. La danza cinese, quella araba, il valzer dei fiori: sono brani che tutti conoscono, anche senza saperlo.

Il Balletto del Teatro Astana Opera presenta al Teatro Carlo Felice il classico balletto di Natale nella storica versione del leggendario coreografo russo Yuri Grigorovich, recentemente festeggiato e celebrato in patria in occasione del suo novantesimo compleanno.

La prima rappresentazione si è tenuta a Mosca, al Teatro Bolšoi, il 12 marzo 1966.