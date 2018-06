Scelte di valore e libertà delle donne: legge 194, consultori e diritti

Il comitato locale di Genova di DiEM25 comunica che il 4 luglio 2018, ore 18.30, presso i Giardini Luzzati, a Genova, si terrà l’incontro “Scelte di valore e dignità della persona: un percorso attraverso la Legge 194, consultori e diritti della donna”.

L’evento è organizzato dal comitato locale di Genova di DiEM25, grazie alla partecipazione e al contributo dell’Associazione Non Una Di Meno e il gruppo consiliare di Rete a Sinistra.

Relatori dell’evento saranno Gianni Pastorino, consigliere regionale di Rete a Sinistra, Salvatore Garzarelli, membro di DiEM25, ginecologo ex primario dell’ospedale San Paolo di Savona, Simona Pittaluga di Non Una di Meno, Caterina Scannapieco di Obiezione Respinta, Urszula Kuczynska di Razem.

Modera l’evento la giornalista Medea Garrone di “La voce di Genova”, e freelance presso La Repubblica.

«A 40 anni dall’approvazione della legge 194 - dicono gli organizzatori - ci troviamo a discutere con chi quegli anni li ha vissuti in prima persona lavorando e combattendo affinché la tutela della salute della donna diventasse un diritto, che oggi, tuttavia, viene continuamente posta in discussione, nell’indifferenza dei molti, con cartelloni e volantinaggi antiaborto, nonché con le politiche di chiusura e privatizzazione dei consultori. Come DiEM25 Genova possiamo solo dissociarci da questo tipo di politiche che puntano ad abbassare e svilire il contenuto del dibattito, nonché il ruolo e la salute della donna stessa. Riteniamo che non si tratti di libertà di espressione, perché non può ritenersi tale un messaggio che si pone in contrasto con un diritto della donna di scegliere liberamente cosa fare del proprio corpo, nel rispetto della legge e che, semmai, trattasi di una legge da integrare e migliorare. Così come la forma di assistenza dei consultori non debba essere ridotta ad un’inefficienza degli stessi per poterne giustificare una chiusura o una privatizzazione. Per questo motivo riteniamo fondamentale porre l’attenzione su queste due tematiche».

Un evento con un obiettivo ben preciso: porre nel concreto la donna e la salute della stessa al centro del dibattito odierno, per fare in modo che non ci si fermi a quanto faticosamente ottenuto negli anni passati, ma che si continui a rivendicare e difendere i propri diritti, tenendo alta l’attenzione e cercando di migliorare ogni forma di garanzia e tutela alla base degli stessi.