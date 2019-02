Scambio di figurine al circolo Floris di Marassi

Domenica 3 marzo 2019, dalle 16 alle 19, scambio di figurine al Circolo Alessandro Floris.

È ormai diventata una tradizione quella dello scambio di figurine al circolo di via Marassi 1. È giunto, infatti, alla seconda edizione per gli appassionati di Calciatori Panini e Amici Cucciolotti che potranno ritrovarsi liberamente nei locali del bar per scambiarsi le doppie e arrivare così al termine degli album con i tanto amati campioni dello sport preferito o degli amici a 4 zampe. Da quest’anno, inoltre, ci sarà la novità delle Card Calciatori Adrenalyn XL da collezionare e con le quali giocare.

Sarà servita focaccia ai partecipanti.

Per il rinfresco e la disponibilità dei locali verrà chiesta una piccola cifra di partecipazione di 2 euro a nucleo famigliare.