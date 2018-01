Sax jubilaton: new year concert al Count Basie

Tanta energia e ritmo per una serata a ingresso libero per iniziare un nuovo anno insieme, all'insegna della #musicaviva e dello spirito di unione che anima il Count Basie, celebrando uno strumento straordinario, dall'anima unica, che cattura l'essenza musicale della nostra contemporaneità.

Al centro della scena sax baritoni e sax tenori, sax contralti e sax soprani per una serata speciale con l’ardore e il brio che contraddistinguono quel magico strumento che è il sassofono. Interpretazioni intense dei più famosi standard jazz e swing in un gioco musicale “di squadra", per un concerto corale basato sui virtuosismi di tanti fiati insieme sul palco, sostenuti da solide ritmiche.

Creato da Adolf Sax nel 1838, ha visto il suo primo magistrale utilizzo nel jazz da parte di Sidney a cui hanno fatto seguito le superbe esecuzioni di “mostri sacri" quali Charlie Parker, John Coltrane, Sonny Rollins e Dexter Gordon.

Il sassofono nasce come clarinetto basso che unisce in sé le proprietà acustiche degli strumenti a legno dalle sonorità profonde come il fagotto e la purezza timbrica dei toni alti degli strumenti a ottone, materiale di cui anche il sassofono è composto.

