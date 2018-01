Satura presenta i suoi artisti

Torna a Genova, nella splendida location del Padiglione Blu progettato da Jean Nouvel, dal 16 al 19 febbraio 2018 la 14^ edizione di ArteGenova, Fiera Mercato d’Arte Moderna e Contemporanea, che rientra tra le più importanti nel panorama nazionale ed internazionale.

Appuntamento fieristico ormai consolidato a cui Satura art gallery partecipa anche quest’anno, rinnovando il suo impegno nella promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea: ArteGenova si conferma una delle vetrine più prestigiose del settore, presentando le migliori gallerie e le opere dei grandi nomi dell’arte, protagonisti dei mercati internazionali.

Cinque giorni all’insegna della cultura e dell’investimento nell’arte, attesi ogni anno da un numero considerevole di operatori, visitatori, collezionisti ed investitori provenienti da tutta l’area del Nord Ovest. L’edizione del 2017 ha registrato un incremento del 15% del pubblico con più di 28.000 presenze ed un trend in costante crescita rispetto agli anni precedenti.

Più di 150 espositori offriranno a tutti gli appassionati un’antologia di opere come sempre di altissimo livello. Sarà possibile ammirare i capolavori dei grandi protagonisti dell’arte quali: Accardi, Afro, Arman, Baj, Balla, Boetti, Burri, Carrà, Christo, De Chirico, De Pisis, Dorazio, Fontana, Guttuso, Haring, Hartung, Klee, Magritte, Mathieu, Matta, Morandi, Picasso, Pistoletto, Rosai, Rotella, Schifano, Sironi, Soldati, Vasarely, Vedova, Warhol, e molti altri, fino ad approdare all’arte di attualità e alle inedite sperimentazioni degli artisti contemporanei.

L’evento, in cui Satura crede fermamente come terreno fertile su cui innestare il valore e la visibilità degli artisti rappresentati, è una vetrina dedicata non solo al godimento estetico dell’oggetto, ma anche alla valutazione delle opere dal punto di vista economico. L’attuale mercato dell’Arte risulta infatti essere, come testimoniano le quotazioni strabilianti raggiunte da numerosi maestri, un buon settore di investimento: si è compreso, infatti, come non solo le firme dei grandi autori, ma anche le opere degli artisti contemporanei ed emergenti, possano interessare il collezionismo.

ArteGenova 2018

XIV Fiera Mercato d’arte Contemporanea

Inaugurazione 15 febbraio ore 18:00

Padiglione Blu – stand 30 e 62

Fiera di Genova / Piazzale Kennedy

Scarica il Biglietto Omaggio...

Satura presenta i suoi artisti

a cura di Mario Napoli

16 – 19 febbraio 2018

dalle ore 10:00 alle ore 20:00

Gallery