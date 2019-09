Festa dell'Amaretto di Sassello 2019

Domenica 15 settembre 2019 si terrà a Sassello (provincia di Savona) la Festa dell’Amaretto, una grande manifestazione per promuovere il prodotto locale d’eccellenza.

Un’imperdibile occasione per trascorrere una giornata in compagnia, apprezzando il buon cibo, per ascoltare dell’ottima musica live e visitare il Museo dell’ Amaretto e il Centro Visite di Palazzo Gervino.

Un ricco programma d’intrattenimento, di valorizzazione dei prodotti del territorio, di cultura e spettacolo.

Per informazioni: ufficio turismo tel. 019.724103 – turismo@comune.sassello.sv.it