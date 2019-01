Da Santiago all’Alta Via: l'incontro a Rivarolo

Mercoledì 23 gennaio 2019 alle ore 20,30 presso la sede del DLF Genova, nell’ambito de “Lo Scoglio dell’Albatros”, si terrà l’incontro dal titolo “Da Santiago all’Alta Via”.

Cosa hanno in comune Santiago de Compostela e il suo affascinante cammino, percorso ogni anno da migliaia di viaggiatori, e i suggestivi sentieri dell’Alta Via dei Monti Liguri?

A guidare i presenti in questo viaggio tra due paesaggi meravigliosi e per tanti versi simili, la casa editrice Il Piviere.

La società Il Piviere s.r.l., fondata nel 2008, si è affacciata sul mercato orientandosi principalmente verso il settore naturalistico ed ambientale. Con Il Piviere è nato un nuovo soggetto che ha per attività e scopo lo studio e l’approfondimento della conoscenza del mondo ambientale, faunistico, culturale, storico e artistico che ci circonda, la sua valorizzazione e, quindi, la diffusione di tali conoscenze. L’aspetto strettamente editoriale si pone quindi come il risultato e la conclusione di un percorso che parte proprio dal rapporto diretto con l’ambiente e con il territorio.

Cos’è “Lo Scoglio dell’Albatros”?

Lo scoglio del DLF vuole essere un approdo e un punto di partenza per la Valpocevera, i cui problemi socio ambientali sono stati amplificati dal recente crollo del ponte Morandi.

Il trasferimento della sede del Dopolavoro Ferroviario Genova in via Roggerone, a Rivarolo, permette di moltiplicare e ulteriormente qualificare l’offerta di incontro, formazione, socialità. L’obiettivo è offrire a tutte le associazioni e realtà già operanti sul territorio un contenitore ove proporre le proprie attività, nella convinzione che grazie al dialogo e alla conoscenza reciproca sarà possibile riqualificare la “periferia”.

Siamo convinti che, nonostante gli evidenti problemi della periferia valpolceverasca, esistano anche infiniti fermenti di crescita e di integrità sociale. A questi ultimi vogliamo dare forza, affinche si possano sviluppare ulteriormente.

Il progetto prevede una serie di iniziative – incontri con esperti, laboratori, proiezioni, corsi, presentazioni di libri e molto altro – incentrate su diverse tematiche di interesse: dall’ambiente (con un occhio di riguardo nei confronti della Valpolcevera) alla storia, dall’arte ai viaggi, dalle buone pratiche alla cucina, passando per la salute e altri argomenti di stringente attualità, adatti a un pubblico di tutte le età.

I protagonisti di questi momenti di scambio culturale – previsti tra l’autunno 2018 e l’autunno 2019 – saranno gli stessi cittadini che potranno mettersi alla prova con laboratori, corsi e attività interattive. L’obiettivo è stimolare l’interesse e favorire la massima partecipazione con una serie di iniziative a cui prenderanno parte esperti conosciuti a livello nazionale e internazionale (dal musicista Eyal Lerner al fumettista Zerocalcare, passando per gli artisti del Conservatorio di Milano e il “cucinosofo” Sergio Rossi, insieme a molti altri) e che andranno a toccare diversi temi, per una kermesse originale, del tutto innovativa per la vallata.