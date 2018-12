Villaggio di Babbo Natale a Santa Margherita Ligure: mercatini e attività per bimbi

Dal 15 dicembre al 6 gennaio, a Santa Margherita Ligure, il "Santa Claus Village" sarà aperto con tante casette che variano dall'artigianato alla ristorazione, passando per attività di promozione e culturali.

All'interno della Casa degli Elfi, il Presepe di Lego realizzato da Antonio Mortola.

Gli eventi sono organizzati dal Civ Costa dei Delfini, con il contributo del Comune di Santa Margherita Ligure.

Il programma:

15/16 DICEMBRE

10-20

A pesca di... panettoni!

Giochi con il circolo pescatori dilettanti sammargheritesi e con il Porto dei Piccoli.

22 DICEMBRE

16-18

Laboratori per bambini - Casa degli Elfi

Favole Preziose

Si potrà creare insieme la storia per la collezione 2019 di Dado Mariani. Tutti i bambini partecipanti riceveranno in dono un piccolo prezioso regalo. A cura di Baby Parking Il Girasole.

27 DICEMBRE

Ore 11,30

Presentazione della De.Co del Gambero di Santa Margherita

con la presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

15-16,30 e 16,30-18

Laboratori per bambini-Casa degli Elfi

Creiamo un ricordo di queste magiche feste

con materiali di riciclo

a cura degli Elfi del Parco

28 DICEMBRE

10-12,30

Laboratori per bambini - Casa degli Elfi

Vacanze all'insegna della creatività

A cura degli educatori della ludoteca comunale "L'isola che non c'è" e del Centro di aggregazione giovanile.

29 DICEMBRE

Ore 17

Concerto dei Parapendio

Brani classici del Natale e cover italiane e straniere

30 DICEMBRE

Laboratori per bambini - Casa degli Elfi

La tua personale cheese cake

A cura di Baby Parking Il Girasole

31 DICEMBRE

Capodanno al Village

Ore 22

Spettacolo di Cabaret con Andrea Carlini e Andrea Di Marco dei Bruxabaracche.

Ore 23,30-4

Dj set con Matteo Ponzano, Radio Studio Più, Miguel Garji, Ibiza Global Radio.

2 GENNAIO

16-18

Laboratori per bambini - Casa degli Elfi

Pasta building, crea il tuo mondo con la pasta

A cura di BabyParking Il Girasole

3 GENNAIO

15-16,30 e 16,30-18

Laboratori per bambini - Casa degli Elfi

Creiamo un ricordo di queste magiche feste

con materiali di riciclo

A cura degli Elfi del Parco

4 GENNAIO

10-12,30

Laboratori per bambini

Vacanze all'insegna della creatività

A cura degli educatori della ludoteca comunale "L'isola che non c'è" e del Centro di aggregazione giovanile

Ore 16

Casa degli Elfi

La Tombola della Befana per i piccoli

con tantissimi premi offerti dai commercianti di Santa Margherita e Portofino

5 GENNAIO

16,30

Concerto del piccolo coro San Girolamo Emiliani

Diretto dal Maestro Andrea Maucci

Ore 18

Il mago Alex Rivetti - Spettacolo di Micromagia

offerto dalle casette del Food Village

6 GENNAIO

Ore 14

Frittelle per grandi e bimbi

Associazione Scoglio di Sant'Erasmo

16-18

Laboratorio per bambini - Casa degli Elfi

Marionette e burattini fai da te

A cura di Baby Parking Il Girasole

