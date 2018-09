AutoMotoMito, il raduno a Sant'Eusebio

Nell'ambito di Sant Eusebio in Festa 2018, domenica 16 settembre (oppure il 23, in caso di condizioni meteo avverse) si terrà una passerella storico culturale di auto e moto d'epoca. L'evento vuole mettere in luce la storia, il costume e la tecnologia della auto e moto che hanno fatto la storia del paese.

Quest'anno è anche prevista la partecipazione di auto e moto straniere.

In allegato, in fondo all'articolo, la locandina con il programma completo.

