San Valentino sulla ruota panoramica, con giri illimitati e spumante

Avete mai pensato di trascorrere San Valentino ammirando il panorama di Genova dall'alto?

La Ruota Panoramica a Calata Gadda, offre a tutti gli innamorati un modo originale e molto romantico per iniziare la serata: per una serata esclusiva all'insegna dell'amore, la ruota dà la possibilità di prenotare la cabina VIP per giri illimitati su comodi divanetti in pelle, magari mentre si sorseggia una bottiglia di bollicine, a 45 metri di altezza.

Sono disponibili 3 cabine VIP.